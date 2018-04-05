Переговоры РК и США по торговым вопросам open the window of AOD

Опубликовано : 2018-04-01

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Республика Корея и США достигли договорённостей по соглашению о свободной торговле и пошлинам на сталь. Об этом 26 марта сообщил начальник управления торговых соглашений министерства промышленности, торговли и энергетики Республики Корея Ким Хён Чжон. Южнокорейская сторона пошла на уступки в автомобильной отрасли. Так, срок отмены пошлин на грузовые автомобили был продлён на 20 лет с 2021 до 2041 года. Кроме того, Сеул согласился признать американские условия безопасности автомобилей. Принято решение увеличить импорт продукции автопрома США и признать американские стандарты для запчастей.
С другой стороны, Республика Корея не пошла на полные уступки, не допустив дополнительного открытия рынка сельскохозяйственных продуктов и обязательного использования американских автозапчастей. В текст соглашения вошли пункты о прозрачности и справедливости торговых отношений с США. Что касается пошлин на сталь, то достигнута договорённость об их отмене. Вместо этого объём поставок стали сокращён, и он составит 74% от уровня прошлого года.
В министерстве промышленности, торговли и энергетики довольны результатами переговоров с США, однако у южнокорейской экономики могут возникнуть другие проблемы. Торговые войны между США и Китаем могут привести к тому, что импорт китайских товаров в США сократится на 10%, а это значит, что сократится экспорт в Китай южнокорейских товаров. Антидемпинговые расследования, инициированные Китаем по отношению к США, также могут негативно сказаться на южнокорейской экономике.

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