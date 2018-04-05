Межкорейский саммит состоится 27 апреля open the window of AOD

Опубликовано : 2018-04-01

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Третий по счёту межкорейский саммит состоится 27 апреля в Доме мира в южной части пограничного пункта Пханмунчжом в демилитаризованной зоне. Соответствующая договорённость достигнута в ходе состоявшихся 29 марта межкорейских переговоров на высоком уровне. По словам главы южнокорейской делегации, министра по делам воссоединения Чо Мён Гюна, основные темы предстоящего саммита - это ядерное разоружение Корейского полуострова, установление мира в регионе и улучшение межкорейских отношений. Детали переговоров ещё будут обсуждаться в апреле на рабочем уровне. Следующая встреча представителей Юга и Севера пройдёт 4 апреля с целью обсуждения вопросов протокола и безопасности.
Эксперты предполагают, что Юг и Север могут по-разному смотреть на некоторые вопросы. Сеул считает возможным установление мира и развитие межкорейских отношений при условии полной денуклеаризации полуострова. Однако Пхеньян надеется на поэтапные и одновременные действия со стороны Сеула и Вашингтона. Другими словами, северокорейский лидер имеет в виду уже применявшуюся в истории тактику, предполагающую меры смягчения в ответ на пошаговые действия Пхеньяна на пути к денуклеаризации.

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