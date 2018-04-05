Ким Чон Ын посетил Китай open the window of AOD

Опубликовано : 2018-04-01

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Северокорейский лидер Ким Чон Ын нанёс неофициальный визит в Китай в период с 25 по 28 марта. Как сообщили представители китайских и северокорейских СМИ, визит состоялся по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.
В ходе встречи с лидером Китая Ким Чон Ын дал пояснения о предстоящих переговорах с южнокорейским и американским президентами, подтвердил намерение добиваться денуклеаризации Корейского полуострова. Однако для этого Сеул и Вашингтон должны проявить добрую волю и предпринять действия, направленные на установление мира в регионе. Северокорейский лидер также подчеркнул, что необходимо часто встречаться с руководством Китая и укреплять дружественные отношения.
Южнокорейское правительство поприветствовало визит Ким Чон Ына в Китай. Положительно к встрече отнеслись и в США. По словам представителя Белого дома Сары Сандерс, теперь создаётся впечатление, что ситуация движется в правильном направлении. Правящие силы Республики Корея положительно отнеслись к визиту Ким Чон Ына, тогда как главная оппозиционная партия Свободная Корея сочла данные действия Севера типичным проявлением дипломатической тактики ради развития ядерного потенциала.

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