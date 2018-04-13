4 апреля южнокорейская творческая труппа вернулась на родину, завершив программу выступлений в Пхеньяне. Художественный руководитель пхеньянских гастролей композитор Юн Сан в беседе с журналистами сказал, что у всех артистов остались очень сильные впечатления. По его словам, только вернувшись на родину, участники поездки почувствовали важный смысл своих выступлений. Южнокорейские деятели культуры побывали на Севере после 13-летнего перерыва.

В Пхеньяне прошли два концерта, в которых приняли участие в общей сложности 11 творческих коллективов и солистов. Первого апреля они выступили с концертом под названием «Весна приходит», а третьего апреля состоялся совместный с северокорейскими артистами концерт на тему «Мы едины». Команда тхэквондистов провела два показательных выступления.

Особое внимание в ходе данной поездки привлекла небывалая открытость со стороны Пхеньяна. На первом концерте побывал северокорейский лидер Ким Чон Ын с супругой. После выступления он встретился с артистами и организаторами концерта и даже предложил провести осенью в Сеуле концерт северокорейских артистов под названием «Осень пришла». Южнокорейские артисты ранее неоднократно выступали в Пхеньяне, но Ким Чон Ын стал первым руководителем СК, побывавшим на их концерте. Кроме того, на этот раз участники поездки могли свободнее пользоваться мобильной связью и интернетом. Все эти действия расцениваются экспертами как усилия Пхеньяна, направленные на создание атмосферы примирения накануне межкорейского саммита.

