2 апреля партия Демократии и мира и партия Справедливости зарегистрировали совместный переговорный блок под названием "Собрание депутатов мира и справедливости". Договорённость о создании данного союза была достигнута партиями 1 апреля в целях достижения взаимовыгодных результатов. Благодаря такому решению партии смогли создать блок из 20 депутатов - это минимальное количество, необходимое для участия в парламентских обсуждениях. Лидером блока стал лидер парламентской фракции партии Справедливости Но Хве Чхан.

В результате создания данного союза Национальное собрание имеет практически равнозначное количество сторонников прогрессивного и консервативного лагерей - 145 и 148 мест соответственно. Перевес в чью-либо сторону в данном случае не имеет значения, так как правящая партия всё равно не сможет набрать большинства голосов, необходимого при принятии каких-либо вопросов. Решающую роль, возможно, будет выполнять партия Справедливого будущего или новый союз Мира и справедливости.

Формирование блока может оказать большое влияние при обсуждении поправок в Конституцию. Правящая Демократическая партия Тобуро надеется на поддержку нового союза, что может вызвать ещё бóльшее сплочение между двумя оппозиционными партиями - Свободная Корея и Справедливое будущее. Блок Мира и справедливости, однако, согласен не со всеми поправками правящих сил. Представители нового блока, в частности, считают, что в целях уменьшения полномочий президента необходимо ввести систему согласования его действий с премьер-министром и Национальным собранием.

Между тем, пока рано прогнозировать ситуацию в Национальном собрании, поскольку в связи с предстоящими местными выборами ряд депутатов могут отказываться от своих мандатов. Вполне возможно, после выборов ситуация может измениться.

