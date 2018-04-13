6 апреля суд Центрального административного округа Сеула приговорил бывшего президента РК Пак Кын Хе к 24 годам лишения свободы и штрафу в размере 18 млрд вон (16 млн 800 тыс. долларов). Суд поддержал 16 из 18 пунктов предъявленных Пак Кын Хе обвинений. В частности, экс-президент признана виновной во вступлении в сговор с Чхве Сун Силь и принуждении крупных компаний к оказанию поддержки фондам МIR и K-Sport, что свидетельствует о злоупотреблении полномочиями президента. Суд частично признал крупную сумму как взятку, использованную для оплаты занятий конным спортом дочери Чхве Сун Силь. Взнос, сделанный компанией Samsung Electronics в пользу строительства спортивного комплекса для занятий зимними видами спорта, не был признан взяткой в силу отсутствия очевидных доказательств. Вместе с тем, спонсорский взнос от Lotte Group был признан судом взяткой, за которую президент группы компаний Син Дон Бин должен был получить привилегии для магазинов беспошлинной торговли. Помимо этого, Пак Кын Хе признана виновной в создании «черного списка» деятелей культуры, критиковавших правительство.

Приговор экс-президенту был вынесен спустя 354 дня с момента заключения под стражу. Прокуратура требовала приговорить Пак Кын Хе к 30 годам лишения свободы и штрафу в размере 118,5 млрд вон. Несмотря на то, что суд удовлетворил требование прокуратуры лишь частично, Пак Кын Хе получила более суровое наказание, чем Чхве Сун Силь, поскольку, по мнению суда, вся ответственность за ухудшение ситуации в сфере государственного управления лежит на ней. При оглашении приговора экс-президент не присутствовала. На заседаниях суда она не появлялась с 16 октября прошлого года в знак протеста против решения о продлении срока заключения под стражей. У адвокатов Пак Кын Хе есть право в течение недели подать апелляцию в суд высшей инстанции. Решение по этому поводу будет принято после консультаций с обвиняемой.

Таким образом, Пак Кын Хе стала третьим экс-президентом в истории Республики Корея, признанным виновным по предъявленным обвинениям. Два другие экс-президента - Чон Ду Хван и Но Тхэ У - были приговорены к пожизненному заключению и 17 годам лишения свободы соответственно, но позже были амнистированы. Оба политика расценивали решения суда как политическую месть оппозиции. Такой же точки зрения придерживается и экс-президент Пак Кын Хе.

