Финансовый регулятор приступил к специальной инспекции по делу об ошибочной выплате дивидендов сотрудникам компании Samsung Securities. Вместо тысячи вон на каждую имеющуюся у них акцию сотрудники получили дополнительно по тысяче акций компании. Последствия ошибки усугубились ещё и тем, что 16 сотрудников успели продать более пяти миллионов акций, что вызвало резкое 12-процентное падение стоимости акций компании. Некоторые акционеры начали продавать свои акции по демпинговой цене.

По данным Комитета финансового контроля, акции поступили на счета сотрудников вечером 5 апреля. В 9:31 утра следующего дня ошибка была выявлена, а операция заблокирована. На это потребовалось 37 минут. В данной ситуации нельзя не отметить отсутствие корпоративной этики сотрудников и столь замедленную реакцию на разрешение проблемы.

После данного инцидента общественность заговорила о недочётах системы продажи акций и их распределения среди сотрудников, а также принципа продажи акций без покрытия. Во-первых, система позволила легко продать 2 млрд 830 млн виртуальных акций, тогда Samsung Securities может выпустить максимум 120 млн акций. Во-вторых, система не смогла выявить столь очевидную ошибку, что вызвало недоумение у сторонников отказа от продажи акций без покрытия. В-третьих, сбой дала и система распределения дивидендов среди сотрудников, которая не проходит контроль депозитария ценных бумаг.

В связи с этим на сайте администрации президента появилась петиция об отмене системы продажи акций без покрытия, которую на утро 10 апреля подписали уже более двухсот тысяч человек. По их мнению, инцидент в компании Samsung Securities является ярким свидетельством недостатков данной системы. Однако, по мнению председателя финансового комитета Чхве Чжон Гу, подобный инцидент мог бы произойти даже при запрете продажи акций без покрытия.

