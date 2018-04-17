В марте численность занятого населения выросла на 112 тыс. человек, сообщили 11 апреля в Национальном статистическом управлении. Уже второй месяц подряд этот показатель не превышает 200 тыс. человек. Подобная ситуация наблюдалась в последний раз в апреле и мае 2016 года.

Количество безработных при этом уже третий месяц подряд превышает 1 млн человек. Так, в марте этот показатель составил 1 млн 257 тыс человек, а уровень безработицы - 4,5% трудоспособного населения. Это самая высокая отметка с марта 2001 года, когда она составляла 5,1%. В то же время безработица среди молодёжи до 30 лет составила 11,6%. Это самый высокий показатель за март за последние два года.

Специалисты Национального статистического управления считают, что столь неблагоприятные показатели связаны сразу с несколькими факторами. Во-первых, в плохом состоянии находится строительная отрасль - главный поставщик новых рабочих мест на рынок труда. Во-вторых, заметно сократился прирост населения. В-третьих, в марте прошлого года рост занятого населения составлял 463 тыс человек, что делает значительным разрыв с показателем этого года. Тогда большую роль сыграл рост занятого населения среди людей старше 50 лет, но сейчас этот показатель снизился.

Если смотреть по отраслям, то наибольший рост занятого населения наблюдается в сферах здравоохранения, социального обеспечения, государственного управления, государственной службы и обороны, в строительстве, сферах, связанных с искусством, спортом, досугом. Однако в сферах оптовых и розничных продаж, образования, недвижимости, общепита и гостиничного бизнеса количество занятого населения, наоборот, снизилось. Общий уровень занятости остался неизменным по сравнению с мартом прошлого года – 66,1%. Чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации, южнокорейскому правительству необходимо предусмотреть создание новых рабочих мест для молодёжи и выделение дополнительных средств из бюджета.

