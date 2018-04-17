9 апреля бывшему президенту Республики Корея Ли Мён Баку предъявлены обвинения по 16 пунктам, включая получение взяток, уклонение от уплаты налогов, злоупотребление полномочиями. Ли Мён Бак подозревается в получении 700 млн вон (656 тыс. долларов) в виде взятки от Национальной службы разведки в период с апреля 2008 года по сентябрь 2011 года, то есть сразу после вступления в должность главы государства.

Экс-президент подозревается также в получении взяток от других компаний, в том числе от Woori Finance Holdings, Daebo group и Samsung Electronics в размере 5 млн 850 тыс долларов на покрытие судебных издержек компании-производителя автомобильных запчастей DAS в США. Реальным владельцем этой компании, по мнению прокуратуры, является сам экс-президент. Его также обвиняют в том, что с 1991 по 2007 год он незаконно присвоил денежные средства компании DAS на сумму 31 млн 700 тыс. долларов. Эти средства были потрачены на незаконную политическую агитацию и на семью.

Что касается злоупотреблений полномочиями, то Ли Мён Бак подозревается в оказании давления на государственный орган, чтобы он помог компании DAS в судебных процессах в США, а также в незаконном раскрытии конфиденциальной информации и сокрытии фактов. Сам Ли Мён Бак опровергает большинство обвинений прокуратуры. Он неоднократно заявлял, что не знает о взятках, а компанией DAS владеет его старший брат Ли Сан Ын. Само расследование экс-президент считает политической местью.



