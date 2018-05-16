В прошлом году уровень зависимости Республики Корея от торгового взаимодействия с другими странами повысился впервые за шесть лет. По данным Банка Кореи, представленным 2 мая, объём товарооборота составил 84% валового национального дохода. Это на 3,1% больше, чем в 2016 году.

Ещё в середине прошлого века этот показатель составлял 10%, но процесс индустриализации 70-х годов спровоцировал быстрый рост зависимости, которая в 1980 году достигла 74%. В 2007 году он впервые превысил 80%, а в 2008 году - 100%. Максимум в 113,5% был зафиксирован в 2011 году, после чего показатель стал снижаться на фоне замедления темпов роста китайской экономики и сокращения мирового товарооборота. В 2015-2016 годах последовало снижение мировых цен на нефть, что оказало непосредственное влияние на снижение уровня соотношения торгового оборота и валового национального дохода, поскольку Республика Корея импортирует много нефти для переработки в нефтепродукты, которые экспортирует.

В прошлом году наметились значительные улучшения в южнокорейском экспорте, особенно в сфере полупроводников. Одновременно улучшилась ситуация с импортом материалов для полупроводников, повысились цены на нефть. В связи соотношение валового национального дохода и экспорта составило 44,7%, то есть на 0,7% больше, чем в предыдущем году, а соотношение валового национального дохода и импорта выросло на 2,4%, составив 39,3%. Такие показатели служат ярким свидетельством активизации южнокорейской экономики, но вместе с тем, говорят о недостаточном восстановлении внутреннего потребления.

По сравнению с другими странами мира, южнокорейский показатель зависимости от внешнеторгового оборота нельзя назвать высоким. По данным Всемирного банка за 2016 год, Республика Корея занимала 21-ое место. Лидировали в списке Люксембург и Ирландия. При этом США со своим обширным внутренним рынком потребления занимали 42-ое место. Но здесь следует учитывать, что страны с большим внутренним рынком всегда имеют более низкую зависимость от импорта и экспорта.

Эксперты считают, что правительству необходимо сосредоточить усилия на восстановлении внутреннего потребления, чтобы избежать дальнейшего роста зависимости от внешнеторгового оборота.