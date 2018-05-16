Северная Корея готова к полному отказу от ядерного оружия. Об этом сообщила 3 мая японская газета "Асахи симбун" со ссылкой на источник, осведомлённый в деталях северокорейско-американских отношений. Северокорейский лидер Ким Чон Ын уже заявлял о готовности к полной, достоверной и необратимой ликвидации ядерного оружия в ходе межкорейского саммита 27 апреля. Как стало известно, в связи с данным вопросом во второй половине апреля Северную Корею уже посетили представители ЦРУ и американские специалисты в ядерной области.

3 мая Майкл Помпео на церемонии принятия присяги в качестве госсекретаря США ещё раз подтвердил позицию Вашингтона в отношении Севера. По его словам, США будут добиваться достоверной и необратимой ликвидации всех видов северокорейского оружия массового уничтожения. Новый госсекретарь напомнил, что нынешняя администрация не намерена «повторять ошибок прошлого» и будет добиваться «полного решения проблемы». "Мы получили беспрецедентную возможность изменить историю Корейского полуострова", - отметил Майкл Помпео.

Северная Корея действительно никогда ранее не изъявляла подобных намерений. В 2000-х годах на шестисторонних переговорах Пхеньян сообщал о количестве плутония, получаемого для оружия массового поражения, однако тогда отказался подтверждать достоверность сведений, в результате чего путь к отказу от разработок ядерного оружия оказался закрыт. Однако на этот раз дела обстоят иначе. По данным американских и южнокорейских спецслужб, Северная Корея уже начала подготовку к закрытию полигона Пхунгери в провинции Хамгён-Пукто. США намерены достичь денуклеаризации Корейского полуострова в кратчайшие сроки, а именно до конца пребывания Дональда Трампа на посту президента. При этом Север требует от мирового сообщества сохранения действующей системы, установления северокорейско-американских дипломатических отношений и снятия санкций.

Тем не менее, некоторые эксперты считают, что отказ Пхеньяна от ядерного полигона и межконтинентальных баллистических ракет не предусматривает полный отказ от ракет среднего и ближнего радиусов действия, способных достичь Республики Корея и Японии.

