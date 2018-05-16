Дух примирения между Югом и Севером open the window of AOD

Опубликовано : 2018-05-06

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Две Кореи приступили к активному исполнению положений Пханмунчжомской декларации, принятой по итогам межкорейского саммита. С 1 мая южнокорейские военные приступили к демонтажу громкоговорителей на межкорейской границе, которые использовались для пропагандистского вещания на Север. Аналогичные действия предпринимает и Пхеньян. Само вещание было прекращено 23 апреля в рамках подготовки к саммиту. Психологическая война в зоне границы велась между двумя Кореями с 1962 года, периодически прекращаясь и возобновляясь. В общей сложности южнокорейские военные имели 40 стационарных и мобильных громкоговорящих установок. Север всегда уделял особое внимание этому вопросу и при случае требовал прекратить вещание.
Помимо этого, Северная Корея перевела местное время на 30 минут вперёд, унифицировав его с сеульским временем. Данная мера предусмотрена указом Президиума Верховного народного собрания КНДР, а соответствующее предложение выдвинул в ходе саммита лидер Северной Кореи Ким Чон Ын.
Реализация положений Пханмунчжомской декларации имеет большое значение для примирения двух Корей. Такое развитие ситуации позволяет надеяться на снижение военной напряжённости и активизацию взаимных обменов. Тем не менее, пока многие проекты, в том числе возобновление работы Кэсонского индустриального комплекса, не могут быть реализованы из-за санкций ООН, судьба которых может быть решена после северокорейско-американского саммита.

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