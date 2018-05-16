9 мая в Токио состоялся трёхсторонний южнокорейско-китайско-японский саммит. По его итогам было принято специальное заявление, в котором выражена поддержка Пханмунчжомской декларации, а также готовность к совместным усилиям в вопросе укрепления стабильности и мира в Северо-Восточной Азии. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, японский премьер Синдзо Абэ и премьер Госсовета Китая Ли Кэцян обсудили вопросы развития взаимного сотрудничества, обменялись мнениями о ситуации в мире, в том числе на Корейском полуострове, и другие темы. В совместном заявлении также выражена надежда на успешное проведение северокорейско-американского саммита и готовность приложить усилия для того, чтобы успех межкорейского саммита внёс вклад в обеспечение мира и стабильности в Северо-Восточной Азии. Участники встречи приняли совместную декларацию, в которой зафиксированы договорённости укреплять сотрудничество в решении региональных и международных проблем, развивать трёхсторонние обмены.

В рамках визита Мун Чжэ Ин встретился с коллегами из Китая и Японии по отдельности. В ходе встречи с премьером Госсовета Китая Ли Кэцяном южнокорейский лидер подчеркнул важность установления мира на Корейском полуострове. Стороны выразили готовность к совместным действиям с мировым сообществом, направленным на полное ядерное разоружение Севера.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе встречи с Мун Чжэ Ином выразил надежду на участие в совместных обсуждениях вопросов безопасности в Северо-Восточной Азии. Синдзо Абэ также подчеркнул, что от Севера требуются дополнительные конкретные действия - только закрытия ядерного полигона и отказа от запуска межконтинентальных баллистических ракет недостаточно.

Трёхсторонний саммит и принятое по его итогам совместное заявление подтверждают поддержку мировым сообществом предстоящего северокорейско-американского саммита. Очевидно, что теперь сотрудничество в деле построения мира на Корейском полуострове будет лишь набирать обороты.