8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из ядерной сделки с Ираном. Данное решение принято вопреки протестам ряда стран Европы-союзников США. Как сказал Трамп, у США имеются убедительные подтверждения того, что заверения Ирана об отказе от разработки ядерного оружия были ложью.

Договорённость об урегулировании иранской ядерной проблемы была достигнута в июле 2015 года между Ираном и шестью международными посредниками, среди которых США, Великобритания, Китай, Франция, Германия и Россия. По мнению экспертов, Вашингтон принял решение по Ирану с учётом северокорейской ядерной проблемы. Администрация США сообщает, что выход из ядерной сделки по Ирану послужит рычагом для её полноценного решения. Аналитики также полагают, что таким образом США провозгласили твёрдое намерение не допускать ядерные разработки в любой из стран мира. Таким образом, Вашингтон будет последовательно претворять в жизнь незамедлительный план полного, достоверного и необратимого демонтажа ядерного оружия в Северной Корее.

Выход США из ядерной сделки сначала поставил под сомнение перспективу американо-северокорейского саммита, однако успешный визит Майкла Помпео в Пхеньян развеял все сомнения. Госсекретарь США вернулся обратно с тремя американцами корейского происхождения. Один из них подозревался в шпионаже и попытке свержения системы, двое других - во враждебных действиях. Тот факт, что Пхеньян впервые устроил специальную амнистию для иностранных заключённых, говорит о расположенности Севера к диалогу с США. Кроме того, Майкл Помпео встретился с северокорейским лидером Ким Чон Ыном. Лидеры двух стран обсудили различные вопросы, включая предстоящий северокорейско-американский саммит. Эксперты считают, что стороны уже почти пришли к общему мнению, в том числе и в отношении конкретных путей ядерного разоружения.

