Спустя год после прихода к власти правительства Мун Чжэ Ина южнокорейская общественность подводит итоги его работы. Основная заслуга нынешнего лидера страны - улучшение ситуации на Корейском полуострове. В начале правления Мун Чжэ Ина ядерная угроза со стороны Севера была реальна как никогда, что подтвердил запуск Пхеньяном межконтинентальной баллистической ракеты. Тем не менее, глава государства продолжал настаивать на решении проблемы путём диалога.

Изменения начали происходить с начала нынешнего года, когда лидер Северной Кореи Ким Чон Ын изъявил желание отправить спортсменов на зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане.

На Юге побывали не только спортсмены, но и высокопоставленные чиновники. Далее последовал ответный визит южнокорейской делегации на Север и даже встреча лидеров двух государств, благодаря которой открылась «горячая линия» между главами Юга и Севера, достигнута договорённость о встрече Ким Чон Ына и Дональда Трампа. Пханмунчжомская декларация, подписанная 27 апреля, подтвердила недопустимость повторения войны на Корейском полуострове и стремление к ядерному разоружению. В рамках декларации и совместных договорённостей Север перешёл на единое время с Югом, а в пограничной зоне с обеих сторон демонтированы агитационные громкоговорители. Мун Чжэ Ин, активно сотрудничая с США, Китаем и Японией продолжает стремиться к разрешению северокорейских проблем.

Эксперты отмечают положительные результаты в борьбе с коррупцией. Фигурантам коррупционного скандала, связанного с экс-президентом Пак Кын Хе. Более того, взят под стражу экс-президент Ли Мён Бак, также подозреваемый в коррупции.

Достигнут ряд успехов в экономическом росте, уровень которого превысил в прошлом году 3%. Тем не менее, ситуация на рынке труда по-прежнему нестабильна. Создании рабочих мест для молодёжи продолжает оставаться актуальной задачей для правительства Мун Чжэ Ина.



