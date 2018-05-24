15-16 мая Федерация корейских промышленников приняла участие в переговорах представителей деловых кругов Республики Корея, США и Японии. Встреча состоялась в Вашингтоне. Стороны обсудили возможную нормализацию межкорейских экономических отношений и пути сотрудничества трёх стран в направлении возрождения северокорейской экономики. Ранее США уже говорили, что готовы сохранить политическую систему КНДР и предоставить Пхеньяну обширную экономическую поддержку при условии, что он полностью откажется от своей ядерной программы. В качестве экономической поддержки Вашингтон намерен разрешить американскому частному сектору масштабное инвестирование в северокорейскую экономику.

О подобном намерении заявлял ранее и госсекретарь США Майкл Помпео. В интервью телеканалам CBS и Fox News он говорил, что американские компании могут помочь Северу со строительством объектов энергоснабжения. По его словам, конечная цель сотрудничества состоит в том, чтобы Север достиг уровня процветания Юга. Несомненно, в случае полного, подконтрольного и необратимого ядерного разоружения санкции с Пхеньяна будут сняты.

Заявления Майкла Помпео можно считать гарантией в случае обеспокоенности Пхеньяна по поводу устранения действующего режима. Похоже, президент США Дональд Трамп намерен добиться ядерного разоружения Севера до окончания нынешнего срока, поэтому он готов предоставить дополнительные гарантии в кратчайшее время. Эксперты считают, что если сделка века действительно состоится, то инвестирование со стороны частного сектора последует быстро и в больших объёмах.



