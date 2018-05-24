Сеул приступил к противодействию защитным торговым мерам США по стиральным машинам, солнечным батареям и модулям южнокорейского производства. 14 мая министерство промышленности, торговли и энергетики направило США заявку на пересмотр данных мер, уведомив об этом Всемирную торговую организацию. Таким образом, началась процедура разрешения торгового спора сторон, предусмотренная правилами ВТО. Данный шаг со стороны южнокорейского правительства был предсказуем, поскольку о подобных планах в министерстве промышленности, торговли и энергетики заявляли ещё в марте.

США ввели защитные меры по отношению к Республике Корея и другим странам 7 февраля. Так, тарифная квота в отношении импортных бытовых стиральных машин составила 1 млн 200 тыс. единиц. В первый год поставки данного товара в объёме ниже обозначенной квоты будут облагаться 20-процентной пошлиной, а в случае её превышения – 50-процентной. Пошлина на солнечные панели мощностью 2,5 гигаватта в первый год составит 30 процентов, а затем будет постепенно снижаться до 15 процентов.

Предполагается, что данные меры нанесут серьёзный ущерб южнокорейскому экспорту. Сеул уже обращался к Вашингтону с требованием отменить эти меры или возместить предполагаемый ущерб экспортной отрасли, однако американская сторона требование отвергла.

6 апреля южнокорейская проинформировала ВТО об отмене тарифных уступок для импортных товаров из США на сумму 480 млн долларов в год. Ответные меры могут вступить в силу только через три года после введения защитных мер, но могут быть введены и быстрее, если иск будет удовлетворён.

Эксперты считают, что вероятность разрешения данного спора без участия суда мала. Однако, согласно правилам, это станет известно через 60 дней после направления заявки в США. Если сторонам не удастся договориться, разрешением спора займётся арбитражный суд.

