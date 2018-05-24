Раскрытие данных о валютном рынке open the window of AOD

Опубликовано : 2018-05-20

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Южнокорейское правительство будет раскрывать данные об интервенциях на валютном рынке. Об этом сообщил вице-премьер, министр планирования и финансов Ким Дон Ён, выступая 17 мая на совещании министров экономического блока. Участники совещания утвердили пакет мер по повышению прозрачности рынка. В частности, будет раскрываться информация о совокупном объёме купленной и проданной иностранной валюты в переводе на доллары США за определённый период.
Данные будут публиковаться на сайте Банка Кореи в течение первого года раз в полгода, а затем ежеквартально. Таким образом, в конце марта следующего года впервые будут обнародованы данные об интервенциях на валютном рынке, проводимых во второй половине этого года. В сентябре будут обнародованы данные за первое полугодие.
Решение южнокорейского правительства основано на совместной декларации о прозрачности валютной политики, которая была принята в 2015 году 12-ю странами-членами Транстихоокеанского партнёрства.
До последнего времени Сеул не раскрывал данных об интервенциях на валютном рынке, и Республика Корея была единственной страной-членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которая поступала подобным образом. В этой связи южнокорейское правительство неоднократно обвиняли в искусственном обесценивании национальной валюты.
Международный валютный фонд и министерство финансов США неоднократно призывали Сеул обнародовать информацию о своём валютном рынке. Решение по этому поводу, наконец, принято. Политики и эксперты ожидают укрепления валютного рынка и улучшения внешней финансовой устойчивости. По словам вице-премьера Ким Дон Ёна, валютный курс определяется рынком, а меры по его стабилизации при резких изменениях будут основываться на тех же принципах, что и раньше.

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