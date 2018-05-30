24-25 мая Центризбирком проводит регистрацию кандидатов для участия в VII местных выборах, которые пройдут 13 июня. Будут избираться 17 губернаторов провинций и мэров городов центрального подчинения, 226 глав таких административных единиц как города, муниципальные округа, районы и уезды, 824 депутата провинциальных и городских законодательных собраний, 2927 депутатов законодательных собраний местного уровня, 17 глав департаментов образования провинций и городов центрального подчинения и 5 членов комитета по образованию.

Одновременно в 12 регионах страны пройдут дополнительные выборы депутатов Национального собрания. Жители этих регионов выберут депутатов, которые займут места, освободившиеся в результате лишения их бывших обладателей депутатских полномочий или добровольного отказа от статуса депутатов для участия в местных выборах.

По закону о выборах должностных лиц, участие в местных выборах могут принять граждане РК не моложе 25 лет. Кандидаты также должны проживать как минимум 60 дней до регистрации в том округе, от которого они будут избираться. Члены партий при этом не могут избираться как независимые кандидаты, а кандидаты на должность главы департамента образования не должны входить в состав какой-либо партии как минимум в течение года. Зарегистрированные кандидаты могут начать активную избирательную кампанию 31 мая. Досрочное голосование состоится 8 и 9 июня, а сами выборы пройдут 13 июня - этот день объявлен временным выходным.

Это будут первые местные выборы после того, как Мун Чжэ Ин стал президентом Республики Корея, поэтому их результаты можно расценивать как оценку эффективности работы главы государства. Эксперты ожидают, что большинство голосов на дополнительных выборах будут отданы представителям правящей Демократической партии Тобуро.



