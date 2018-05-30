21 мая на пленарном заседании Национального собрания был одобрен закон о привлечении спецпрокурора к расследованию скандала вокруг политических комментариев блогера Druid King. В соответствии с законом, Корейская ассоциация адвокатов предложит четырёх кандидатов на пост спецпрокурора. Фракции трёх оппозиционных партий выбирают двух кандидатов, одного из которых назначает президент. 20 дней выделяется на подготовку к расследованию, которое будет длиться 60 дней. Срок расследования может быть продлён один раз на 30 дней. Перед специальным прокурором стоят две задачи. Во-первых, он должен установить, действительно ли команда Druid King делала массовый вброс комментариев в интернете перед президентскими выборами, проводившимися в мае прошлого года. На данный момент установлено, что 17-18 января прошлого года команда блогера фальсифицировала количество рекомендаций статей в интернете, а за период с октября 2016 года по март этого года совершила вброс комментариев к 90 тысячам статей. Во-вторых, речь идёт о сотрудничестве Druid King с действующими политиками, в том числе с бывшим депутатом Ким Гён Су. Он отрицает связь с нынешними главой государства, но некоторые факты говорят не в его пользу.

На пленарном заседании также был принят проект дополнительного бюджета в размере 3 млрд 587 млн долларов, что на 18 млн долларов меньше, чем первоначальный вариант. Средства будут направлены на создание рабочих мест для молодёжи и оживление экономики шести кризисных регионов, среди которых города Кунсан и Тхонён, остров Кочжэ, уезд Косон, округ Чинхэ-гу города Чханвона и округ Тон-гу города Ульсана. Правительство намерено выполнить бюджет в кратчайшие сроки, в связи с чем в тот же день было созвано экстренное заседание под председательством премьер-министра Ли Нак Ёна. Представители правительства призвали выполнить дополнительный бюджет более чем на 70% в течение двух месяцев. Для этого необходимо тесно сотрудничать с региональными органами управления, в связи с чем участники заседания решили активизировать работу по согласованию программ государственного субсидирования, по подготовке дополнительных бюджетов местных органов самоуправления и их выполнению. Таким образом, до конца июля будут выделены средства в объёме более 2,5 млрд долларов.

