Северокорейский лидер Ким Чон Ын подтвердил готовность к денуклеаризации и встрече с президентом США Дональдом Трампом. Об этом президент РК Мун Чжэ Ин сообщил 27 мая на пресс-конференции в Сеуле, подводя итоги состоявшегося накануне незапланированного заранее межкорейского саммита. Он прошёл в павильоне Тхонъильгак в северной части пограничного пункта Пханмунчжом. Вместе с лидерами двух Корей в саммите участвовали директор Национальной службы разведки Со Хун и заместитель председателя ЦК ТПК, начальник отдела Единого фронта Ким Ён Чхоль.

Южнокорейский президент сказал, что Ким Чон Ын подтвердил намерение выполнять условия принятой 27 апреля Пханмунчжомской декларации и положить конец конфронтации. Для этого главы двух корейских государств договорились стремиться к успешному проведению американо-северокорейского саммита 12 июня. По словам Мун Чжэ Ина, он попытался развеять сомнения Ким Чон Ына в том, что в случае полной денуклеаризации СК американская сторона выполнит свои обязательства о прекращении враждебной политики и обеспечении стабильности северокорейского режима.

Сообщая северокорейскому лидеру о результатах своих переговоров с президентом США Дональдом Трампом, состоявшихся на прошлой неделе, Мун Чжэ Ин особо подчеркнул, что глава Белого дома твёрдо намерен покончить с враждебностью своей страны по отношению к СК и активизировать с ней экономическое сотрудничество, если Пхеньян примет решение о полной денуклеаризации.

Кроме того, южнокорейский лидер отметил, что в случае успеха американо-северокорейского саммита он надеется на проведение трёхстороннего саммита между РК, СК и США, а в дальнейшем на подписание мирного договора. Для этого необходимо устранение недопонимания между Вашингтоном и Пхеньяном в рамках прямого общения лидеров двух стран, отметил Мун Чжэ Ин.

