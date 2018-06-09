Третий альбом «Love Yourself: Tear» южнокорейской группы «Бантхан сонёндан» (BTS) занял первую строчку в чарте Billboard 200, который был опубликован 27 мая, а главная песня «Fake Love» из этого альбома заняла десятую строчку хит-парада Billboard Hot 100.

Billboard 200 — список двухсот наиболее популярных музыкальных альбомов и мини-альбомов в США, который составляет еженедельный журнал Billboard. Он определяется по итогам продаж альбома и трека, а также числу онлайн-прослушиваний каждой песни. Billboard 200 считается точным барометром популярности исполнителя на мировом рынке музыкальной индустрии. Корейские исполнители возглавили чарт впервые в истории. Кроме того, ранее зарубежные исполнители никогда не занимали первую строчку данного рейтинга. Альбом на иностранном языке поднялся на первую строчку Billboard 200 впервые за последние 12 лет.

Мужская группа BTS, состоящая из семи участников, дебютировала в 2013 году. Роскошный перфоманс и отличный стиль исполнения песен выделяют их среди других молодёжных исполнителей. В песнях группы поднимаются проблемы современной молодёжи, поэтому они находят отклик у слушателей со всего мира. Тексты песен сразу же переводятся в социальных сетях, что ещё больше вызывает любовь фанатов. Ранее альбомы группы BTS попадали в чарт Billboard семь раз.

Что касается хит-парада Billboard Hot 100, то в 2012 году на второй строчке уже оказывался южнокорейский певец Сай с песней "Каннамский стиль". Он продержался в хит-параде семь недель, но первой строчки так и не достиг. Группа BTS также уже попадала в этот чарт с песней DNA на 67-е место, а также с синглом MIC Drop на 28-е место. Теперь можно ожидать, что группа сможет покорить своим творчеством слушателей всего мира и вызовет ещё большую популярность K-Pop.

