28 мая на пленарном заседании Национального собрания Республики Корея принят проект поправок в закон о минимальном размере оплаты труда (МРОТ). Суть поправок заключается в том, что при расчёте минимального уровня зарплаты будут учитываться бонусы и льготные социальные выплаты. В случае с бонусом, если его сумма превышает 25% от минимальной зарплаты, то остаток войдёт в состав минимальной зарплаты.

К примеру, на данный момент размер минимальной зарплаты составляет 1458 долларов в месяц из расчёта 209-ти рабочих часов. В этом случае 25% - это 360 долларов. Если бонус составляет 500 долларов, то «излишек» в 140 долларов будет учитываться как часть зарплаты. То же самое и с социальными выплатами, для которых отметка равна 7%.

Поправки к данному закону были приняты с целью устранения недостатков в системе оплаты труда после повышения МРОТ. Для Республики Корея характерна система выплаты базовой зарплаты и регулярных бонусов, которые составляют существенную часть всего дохода. После повышения МРОТ бывали случаи, когда сотрудникам с большими бонусами повышали как и реальный, уже высокий доход, так и минимальную базовую зарплату. В правительстве считают, что принятые поправки не коснутся трудящихся, чей годовой доход не превышает 23.150 долларов. Однако представители профсоюзов уверяют, что поправки затронут троих из десяти таких трудящихся.

Корейская конфедерация профсоюзов и Федерация корейских профсоюзов объявили об отказе от диалога с правительством и деловыми кругами, считая принятые поправки антинародными. В этой связи Партия справедливости потребовала от президента воспользоваться правом вето. Таким образом, определить МРОТ на 2019 год до 29 июня, когда истекает срок решения этого вопроса, скорее всего, не удастся,

