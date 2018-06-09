31 мая компания GM Korea закрыла свой завод в городе Кунсане провинции Чолла-Пукто. Руководство компании объявляло о закрытии завода ещё 13 февраля, поскольку его рентабельность не превышала и 20%. Однако, достигнув договорённости о финансовой помощи со стороны южнокорейского правительства и инвестициях со стороны головной компании, было решено продолжать работу. К тому же, план действия был согласован и с председателями профсоюзов. И тем не менее, ситуация развернулась таким образом, что у руководства компании не оставалось другого выбора, кроме как закрыть завод. Ранее на нём работали порядка двух тысяч человек. После объявления о закрытии большинство из них уволились, и сейчас остались 612 человек. 40 из них займутся организационными делами после закрытия производства, ещё примерно 200 человек будут распределены на заводы других регионов РК. Остальные 400 сотрудников отправятся в неоплачиваемый отпуск, пока им не будут предоставлены другие рабочие места.

Закрытие завода наносит огромный ущерб экономике Кунсана. С учётом смежных производств, он предоставлял работу почти 13 тысячам человек. Это 20% от общего объёма занятости в регионе. С учётом семей сотрудников удар от закрытия завода ощутят на себе более 40 тысяч человек. Район уже вымирает: кризис наметился и на местном рынке недвижимости, 20% заведений общепита уже закрылись. Вместе с судостроительным заводом Hyundai Heavy Industries автозавод служил «локомотивом» местной экономики. Годовой объём их производства оценивался в 11 млрд долларов, на них приходилось более 40 процентов экспорта провинции Чолла-Пукто. Но из-за реструктуризации бизнеса оба завода были вынуждены закрыться.

Правительство приняло решение придать городу статус зоны кризиса занятости и специальной зоны урегулирования промышленного кризиса. Планируется оказать поддержку субподрядчикам, потерявшим заказы, местным жителям, оставшимся без работы, а также всему частному бизнес-сектору. Однако, по оценкам экспертов, этих мер недостаточно для урегулирования ситуации.

