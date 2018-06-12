7 июня президент РК Мун Чжэ Ин назначил адвоката Хо Ик Бома спецпрокурором по расследованию скандала вокруг политических комментариев блогера Druid King. 4 июня фракции трёх оппозиционных партий предложили президенту двоих из четырех кандидатов, отобранных Корейской ассоциацией адвокатов. Ими стали Им Чжон Хёк и Хо Ик Бом. Хо Ик Бом начал свою карьеру в прокуратуре Тэгу и работал заведующим отдела общественной безопасности и уголовного отдела. С прошлого года начал работать председателем комитета по оценке юридических магистратур при Корейской ассоциации адвокатов. На данный момент он работает членом Комиссии по управлению судом центрального округа Сеула и членом Комиссии по реформированию прокуратуры при министерстве юстиции РК. Среди адвокатов он известен благодаря своей высокой профессиональности в области разрешения споров.

Суть скандала заключается в участии блогера под псевдонимом Druid King в распространении политических комментариев в интернете перед президентскими выборами и после них в период с октября 2016 года по март нынешнего года. Подготовка к расследованию займёт до 20 дней. Это время необходимо для создания команды спецпрокурора, организации рабочего пространства, изучения материалов дела. Предположительно, расследование начнётся в конце июня и продлится 60 или 90 дней, если продление будет одобрено президентом. Перед специальным прокурором стоят две задачи. Во-первых, он должен установить, действительно ли команда Druid King пыталась повлиять на общественное мнение путём распространения комментариев в интернете. Во-вторых, речь идёт о выяснении незаконности действий подозреваемых, появившихся в ходе расследования. В частности, под расследование подпадает приближенный к президенту депутат от правящей Демократической партии Тобуро Ким Гён Су В-третьих, спецпрокурору предстоит выяснить получала ли незаконные средства команда Druid King. Вполне вероятно, что расследование затронет президентскую администрацию. Поскольку выяснилось, что секретарь президента Сон Ин Бэ получил от Druid King 2 тыс. долларов в знак благодарности за участие во встрече с членами интернет-сообщества «совместная экономическая революция», возглавляемого Druid King.

