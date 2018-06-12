Корейский институт развития KDI предложил откорректировать сроки повышения минимального размера оплаты труда. По мнению специалистов института, если на протяжении двух последующих лет МРОТ будет повышаться по 15%, то в 2019 году при отсутствии стабильного финансирования правительства занятость населения сократится на 96 тыс. человек, а в 2020 году - на 144 тыс. человек. В этом году повышение МРОТ не оказало значительного влияния на уровень занятости населения благодаря финансовой поддержке правительства в объёме 2 млрд 800 млн долларов. Специалисты института прогнозируют также снижение возможностей для трудоустройства простой рабочей силы, а также сокращение разницы в доходе независимо от трудового стажа среди 30 % самых низкооплачиваемых работников. Между тем, Корейский институт труда даёт положительные прогнозы относительно повышения МРОТ. Статические исследования, проведённые специалистами этого института, свидетельствуют о том, что в первом квартале этого года рост доходов малоимущих превысил аналогичный рост среди работников с высокими доходами.

В правительстве эффект от повышения МРОТ прокомментировали по-разному. Советник президента по вопросам государственной политики Чан Ха Сон 15 мая говорил о том, что сокращение занятости населения отмечается лишь в некоторых сферах, тогда как министр планирования и финансов Ким Дон Ён отмечал, что повышение МРОТ должно было оказать влияние и на занятость, и на заработную плату населения. В связи с этим президент РК Мун Чжэ Ин заявлял, что МРОТ не будет повышаться до 10 тыс. вон к 2020 году, если ситуация окажется неблагоприятной.

Разногласия по поводу эффекта от повышения МРОТ и сроков повышения могут пошатнуть экономическую стратегию президента Мун Чжэ Ина, основанную на повышении доходов населения. Стоит отметить, что в первом квартале этого года разница между доходами 20% самых малоимущих граждан и 20% самых обеспеченных граждан достигла небывалого уровня. При наличии этого факта трудно отрицать отсутствие связи с МРОТ. Эксперты считают, что правительству не обязательно нужно задаваться целью повысить уровень МРОТ до 10 тыс. вон в час. Прежде всего, необходимо принять меры для защиты предприятий малого бизнеса, безработных и других представителей населения, которые могут стать жертвами сокращения количества рабочего времени.

