Саммит КНДР и США, намеченный на 12 июня, состоится на сингапурском острове Сентоса в отеле Capella. Об этом 5 июня в своём Twitter написала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Днём ранее представительница Белого дома объявила и о времени встречи - саммит начнётся в 9 часов утра по местному времени или в 10 по корейскому. Власти Сингапура уже объявили о том, что с 10 по 14 июня остров Сентоса, ведущие к нему мосты и близлежащие территории будут объявлены специальной зоной вместе с парком развлечений Universal Studio, который располагается недалеко от отеля Capella. В указанный период в парке будет проводиться особый досмотр.

При выборе места встречи стороны руководствовались в первую очередь вопросами безопасности и защиты, тем более что для Ким Чон Ына это первая длительная поездка за рубеж спустя долгое время. Остров Сентоса соединяется с сушей 700-метровым мостом, к нему также можно добраться как на фуникулере, так и на монорельсе. При необходимости остров легко блокируется, а извилистая тропинка, ведущая к отелю Capella, который к тому же плотно окружён деревьями, делает место встречи изолированным от соседних отелей.

Теперь, когда время и место саммита определены, внимание общественности привлекает подробный план встречи, из которого можно будет предвидеть основные итоги переговоров. Ранее Сара Сандерс говорила о том, что в 9 утра 12 июня состоится первая встреча лидеров двух государств, из чего можно сделать вывод, что Ким Чон Ын и Дональд Трамп встретятся не один раз. Эксперты считают, что совместная прогулка по мосту и разговор за гамбургерами будут означать стремление обеих сторон к построению доверительных отношений. Напомним, что во время межкорейского саммита совместная прогулка Мун Чжэ Ина и Ким Чон Ына послужила символом обоюдного доверия. Что касается разговора за гамбургерами, то про него упоминал в своей предвыборной кампании сам Дональд Трамп, пообещав провести успешные переговоры с лидером КНДР о разрешении ядерной проблемы.



