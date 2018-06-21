Представители финансовых и промышленных кругов Республики Корея приветствовали итоги северокорейско-американского саммита в Сингапуре. 12 июня Торгово-промышленная палата опубликовала комментарий к результатам встречи. В нём говорится, что саммит стал историческим событием, открывшим новую эпоху мира и сосуществования в регионе. Подчёркивается, что южнокорейские деловые круги готовы к активному сотрудничеству в целях улучшения межкорейских отношений.

Корейская федерация работодателей также высоко оценила результаты саммита и выразила надежду на новый толчок развитию экономики не только Юга и Севера Кореи, но и всех стран региона. Корейская ассоциация внешней торговли выразила надежду на успешное разрешение северокорейской ядерной проблемы и отмену антисеверокорейских санкций, что привело бы к устойчивому и стабильному экономическому взаимодействию между Югом и Севером.

Представители южнокорейских корпораций также единогласно выразили надежду на активизацию экономической деятельности в регионе. Это послужило бы хорошим поводом для нового витка развития южнокорейской экономики и привлечения прямых инвестиций из-за рубежа.

Представители южнокорейских деловых кругов надеются прежде всего на возобновление работы Кэсонского индустриального комплекса, который был закрыт в феврале 2016 года после проведённых Пхеньяном ядерных и ракетных испытаний. Южнокорейские бизнесмены возлагают надежды и на открытие северокорейского рынка, в том числе инвестиционного. Между тем, некоторые эксперты советуют воздержаться от излишнего оптимизма, учитывая переменчивость политики Пхеньяна и низкий уровень развития северокорейской промышленности.

Следует отметить, что договорённости, достигнутые в ходе саммита, не охватывают экономические вопросы, однако активизацию экономического сотрудничества можно считать естественным следствием соблюдения принятых договорённостей.

