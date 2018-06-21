Кандидаты от правящей Демократической партии Тобуро одержали уверенную победу на состоявшихся 13 июня местных и дополнительных парламентских выборах. Представители правящей партии заняли 14 из 17 должностей губернаторов провинций и мэров городов центрального подчинения. Представителям оппозиционной партии Свободная Корея удалось занять лишь две должности - губернатора провинции Кёнсан-Пукто и мэра города Тэгу. Губернатором провинции Чечжудо стал независимый кандидат Вон Хи Рён.

Кандидаты от правящей партии одержали убедительную победу в столичном регионе – городах Сеуле и Инчхоне, а также провинции Кёнгидо. Особенно важно то, что Демократическая партия Тобуро одержала победу в восточных регионах РК - городах Пусане, Ульсане и провинции Кёнсан-Намдо. Ранее в этих регионах избирались исключительно представители консервативных сил. Представители правящей партии также заняли более чем 150 мест глав городов, муниципальных округов, районов и уездов, а представители партии Свободная Корея - примерно 50. Из 25 муниципальных округов Сеула жители лишь одного - Сочхо-гу - поддержали кандидата от партии Свободная Корея. На дополнительных выборах в Национальное собрание представители правящей партии победили в 11 из 12 избирательных округов.

Основную роль в победе правящей партии сыграла нормализация обстановки на Корейском полуострове. Накануне выборов успешно состоялись межкорейский м северокорейско-американский саммиты. Нельзя также не отметить, что расследование дела экс-президента Пак Кын Хе серьёзно подорвало репутацию партии Свободная Корея, а две другие оппозиционные партии пока слишком слабы, чтобы претендовать на самостоятельную победу.

Результаты прошедших выборов помогут правящей партии сконцентрировать власть по всей стране и активнее продвигать свои главные политические проекты - построение мирного режима на Корейском полуострове, создание новых рабочих мест, экономика для повышения уровня жизни народа. Между тем, судя по итогам прошедших выборов, в оппозиционных силах намечаются серьёзные реформы.



