12 июня в отеле Capella в Сингапуре состоялась встреча президента США Дональда Трампа и председателя Госсовета КНДР Ким Чон Ына. Это был исторический саммит, который состоялся, несмотря на множество препятствий.

В совместном заявлении из четырёх пунктов, принятом по итогам встречи, Ким Чон Ын и Дональд Трамп зафиксировали договорённость о «полной денуклеаризации» Корейского полуострова. В ответ президент США обязался предоставить КНДР гарантии безопасности. Кроме того, стороны обязались приступить к построению «новых» отношений между КНДР и США в соответствии «со стремлением народов двух стран к миру и процветанию» и предпринять совместные усилия по созданию «прочного и стабильного» мирного режима на Корейском полуострове. Они договорились также активизировать поиски останков военнопленных и передачу их родственникам после идентификации, а председатель Госсовета КНДР подтвердил твёрдую и непоколебимую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Между тем, в текст документа не вошло требование Вашингтона о «полном, подконтрольном и необратимом» демонтаже северокорейской ядерной программы. По словам Дональда Трампа, северокорейский коллега дал обещание о закрытии объектов для испытаний баллистических ракет. Очевидно, подробный план сворачивания ядерной программы будет обсуждаться позже.

Стороны договорились, что в скором времени госсекретарь США Майкл Помпео встретится с высокопоставленными чиновниками Севера, чтобы обсудить график, пути, масштабы и способы верификации ядерного разоружения Севера. Кроме того, президент США заявил о возможном прекращении южнокорейско-американских военных учений во время проведения переговоров с Севером. Дональд Трамп также пригласил Ким Чон Ына посетить Вашингтон и пообещал приехать с визитом в Пхеньян в подходящее для этого время.

Таким образом, сделан первый шаг к построению мирного режима на единственном остававшемся в мире островке «холодной войны». Несмотря на негативную реакцию некоторых экспертов, нельзя не признать прогресс в отношениях между КНДР и США - странах, которые почти 70 лет считались врагами. По словам Дональда Трампа, построение двусторонних отношений - это целый процесс, который не может ограничиться рамками саммита.

