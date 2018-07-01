Третий визит Ким Чон Ына в Китай open the window of AOD

Опубликовано : 2018-06-24

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19-20 июня председатель Госсовета КНДР Ким Чон Ын побывал с визитом в Китае. Он дважды встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Одна из встреч проходила за обедом, на котором присутствовали супруги обоих лидеров. По словам Си Цзиньпина, Ким Чон Ын открыл новую страницу в истории северокорейско-китайских отношений, посетив Китай три раза с начала текущего года. Председатель КНР также выразил надежду на то, что усилия СК, Китая и других государств при ведут к тому, что на Корейском полуострове вскоре воцарятся стабильность и процветание. Он подчеркнул, что в сотрудничестве с СК Китай намерен создать лучшее будущее для обеих стран. Ким Чон Ын, в свою очередь, пообещал приложить усилия для того, чтобы вывести двусторонние отношения на новый уровень, обеспечив безопасность и стабильность как в регионе, так и во всём мире.
С начала текущего года это был уже третий визит северокорейского лидера в Китай. Он состоялся через неделю после северокорейско-американского саммита. Первая встреча Ким Чон Ына и Си Цзиньпина состоялась с 25 по 28 марта в период проведения переговоров о межкорейском саммите. До этого визита отношения между двумя странами были натянутые, поскольку Китай поддерживал международные антисеверокорейские санкции. Спустя 40 дней лидер КНДР вновь посетил Китай, чтобы заручиться поддержкой Пекина северокорейской позиции на саммите с США. В состав делегации вошли представители ведомств, которые занимаются вопросами экономического сотрудничества. Посмотрим, сможет ли Китай сыграть ключевую роль в построении мира на Корейском полуострове.

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