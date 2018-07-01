Сеул и Вашингтон решили отложить проведение совместных военных учений Ulchi Freedom Guardian, запланированных на август. Это связано со стремлением снять опасения КНДР по поводу своей безопасности и поддержать нынешнюю работу по достижению денуклеаризации. О вышеуказанном решении 19 июня сообщили в министерствах обороны РК и США. Отмечается, что по другим совместным учениям конкретные решения пока не приняты.

Командно-штабные учения Ulchi Freedom Guardian проводятся ежегодно в августе в формате «военных игр». До 2008 года они назывались Ulchi Focus Lens и совмещали в себе военные учения Focus Lens, проводившиеся с 1954 года под руоводством Командования ООН, и правительственные манёвры Ulchi, проводившиеся с 1968 года. В них принимают участие сухопутные и военно-воздушные войска, морская пехота, государственные учреждения и американские военные. В 2017 году США привлекли к ним 17,5 тыс. своих военнослужащих, включая 3 тыс. человек с военных баз в других странах. К другим крупным совместным учениям относятся командно-штабные Key Resolve и полевые Foal Eagle. Учения Key Resolve проводятся в марте, начиная с 1994 года. Сразу после них проводятся полевые манёвры Foal Eagle.

Пхеньян неоднократно указывал, что данные учения являются репетицией вторжения в КНДР, поэтому решение об их приостановке можно считать действием, направленным на ускорение переговоров о денуклеаризации Севера.

В военных кругах под сроком откладывания Ulchi Freedom Guardian понимается время диалога с КНДР по вопросу денуклеаризации. То есть, если переговоры продлятся до следующего года, то могут быть отложены и другие учения. В настоящий момент всё внимание сосредоточено на том, какими будут ответные действия КНДР в вопросе денуклеаризации.

