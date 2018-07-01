В период c 21 по 23 июня президент Республики Корея Мун Чжэ Ин побывал с государственным визитом в России. В ходе состоявшегося 22 июня южнокорейско-российского саммита подтверждено стремление к мирной денуклеаризации Корейского полуострова и активизации экономического сотрудничества между двумя странами. Лидеры двух стран Мун Чжэ Ин и Владимир Путин высказались в поддержку установления прочного мира на Корейском полуострове. Коснувшись экономического сотрудничества, Мун Чжэ Ин подчеркнул, что РК и Россия являются ключевыми партнёрами в вопросах сотрудничества на Корейском полуострове и Евразийском континенте, поэтому Россия играет важную роль во внешней политике Сеула. В свою очередь, Владимир Путин выразил надежду на активизацию экономического сотрудничества. В ходе саммита достигнута договорённость о начале переговоров по подготовке соглашения о свободной торговле между двумя странами.

В ходе визита южнокорейский лидер посетил Государственную думу – нижнюю палату российского парламента. Он поговорил со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и лидерами фракций. Затем он выступил на пленарном заседании Госдумы. Это было первое выступление южнокорейского президента в российском парламенте. В своей речи южнокорейский лидер упомянул о том, что «новая восточная политика» президента Владимира Путина – это проект, который представляет собой новое видение ради мира и совместного процветания человечества, в котором соединяются достижения восточной и западной цивилизаций. Он напомнил, что его «новая северная политика» направлена на построение вечного мира на Корейском полуострове и сопроцветание в Северо-Восточной Азии.

Президент Мун Чжэ Ин провёл также переговоры с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Участники встречи отметили позитивные изменения в ситуации на Корейском полуострове после межкорейских и северокорейско-американского саммитов, что создаёт новые возможности для сотрудничества между Сеулом и Москвой. Глава российского правительства выразил надежду на развитие трёхстороннего сотрудничества с участием двух Корей и России в сферах транспорта и энергетики. Мун Чжэ Ин предложил составить план совместных действий по реализации трёхсторонних проектов на основе результатов их тщательного анализа.

В ходе государственного визита президента Республики Корея в Россию подписаны восемь меморандумов о взаимопонимании с министерством энергетики России и отдельными компаниями по вопросам активизации сотрудничества в сферах энергетики, промышленности и инвестиций.

