Победа сборной РК в матче с Германией open the window of AOD

Опубликовано : 2018-07-01

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Южнокорейская сборная со счётом 2:0 одержала победу над командой Германии в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по футболу-2018, проходящего в России. В основное время счёт открыт не был, и оба гола в игре, которая состоялась 27 июня в Казани, забиты в дополнительное время. Мячи в ворота соперников отправили Ким Ён Гвон и Хон Сын Мин.
Обе команды были настроены решительно, поскольку этот матч определял возможность их выхода в 1/8 финала. В первом матче группового этапа южнокорейские футболисты проиграли сборной Швеции со счётом 0:1, а во втором – сборной Мексики со счётом 1:2. Для выхода команды Республики Корея в плей-офф требовалось выполнить два условия. Во-первых, нужно было забить в ворота сборной Германии не менее двух голов. В-вторых, команда Швеции должна была проиграть Мексике в параллельном матче в группе F. Сборная Германии также была настроена на победу, поскольку проиграла команде Мексики в первом матче. К тому же, немецкой сборной необходимо было восстановить репутацию сильнейшей команды мира и отстоять титул победителя прошлого чемпионата.
Несмотря на победу в матче с командой Германии, южнокорейская сборная не получила права на выход в 1/8 финала, поскольку мексиканская команда проиграла футболистам Швеции со счётом 3:0. По итогам группового этапа у сборных Швеции и Мексики по две победы и по шесть очков. Они продолжат участие в дальнейших играх чемпионата. Южнокорейские футболисты на третьем месте, а сборная Германии – на четвёртом. Обеим командам придётся вернуться домой.
Несмотря на поражение, матч с командой Германии показал потенциал южнокорейской сборной, одновременно выявив имеющиеся недостатки, среди которых низкая точность паса и слабые возможности для атаки. Остаётся надеяться, что к следующему чемпионату мира сборная Республики Корея повысит уровень и покажет более успешный результат.

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