Юг и Север приступят к совместной проверке технического состояния железных дорог с целью их последующей модернизации. Такое решение было принято в ходе межкорейских переговоров, состоявшихся 26 июня в пограничном пункте Пханмунчжом. Для проведения работ будет сформирована совместная рабочая группа, которая займётся проверкой северных участков железнодорожных линий Кёныйсон и Тонхэсон. С середины июля группа изучит состояние дорог на пограничных участках, то есть от южнокорейского Мунсана до северокорейского Кэсона на линии Кёныйсон и от южнокорейского Чечжина до северокорейской станции Кымгансан на линии Тонхэсон. С 24 июля техническая проверка начнётся на северокорейском участке Кэсон-Синыйчжу линии Кёныйсон, а затем на северокорейском участке Кымгансан-Туманган линии Тонхэсон. В отчёте по итогам совместного заседания говорится, что северокорейские железные дороги нуждаются в масштабной модернизации. На данный момент они находятся в изношенном состоянии и не могут обеспечить железнодорожное сообщение скоростью выше 40 км/ч.

Линия Кёныйсон соединяет между собой Сеул и северокорейский город Синыйчжу. Вместе с южнокорейской линией Кёнбусон эта линия может соединить южнокорейский Пусан с северо-западом Корейского полуострова, а также стать продолжением Транскитайской магистрали. Линия Тонхэсон пролегает вдоль восточного побережья и соединяет между собой южнокорейский Пусан, северокорейский Начжин и российский Хасан. Эта линия может стать продолжением Транссибирской магистрали и соединить Корейский полуостров с европейской частью материка.

Несмотря на наличие конкретных планов, соединение железных дорог Юга и Севера, скорее всего, не будет происходить быстро. Ситуация во многом зависит от внешнеполитических факторов и антисеверокорейских санкций. Одним словом, на судьбу проекта смогут повлиять действия Севера, направленные на его ядерное разоружение.

