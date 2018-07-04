26 июня президент Республики Корея Мун Чжэ Ин произвёл кадровые перестановки в своей администрации. Новым советником по экономическим вопросам назначен представитель в Организации экономического сотрудничества и развития Юн Чжон Вон, а советником по вопросам рынка труда - секретарь по вопросам политики и планирования Чон Тхэ Хо. По словам пресс-секретаря администрации президента Им Чжон Сока, данные перестановки обусловлены не необходимостью замены кадров, а стремлением ускорить достижение намеченных политических целей. За прошлый год правительство Мун Чжэ Ина наметило основные ориентиры экономической политики. Таковыми являются увеличение доходов населения, инновационный рост и справедливая экономика. В администрации президента считают, что новый состав экономического блока администрации сможет достичь поставленных задач наиболее быстрыми темпами.

Несмотря на то, что в администрации президента отрицают факт замены кадров по причине отсутствия желаемых результатов, эксперты расценивают данный шаг как ответ президента на требование оппозиции заменить экономический блок советников или задать новые ориентиры в экономической политике страны. Правительство Мун Чжэ Ина уделяет большое внимание поставленным задачам, но пока введённые реформы не приносили нужного эффекта. По планам правительства, повышение минимального размера оплаты труда и увеличение доходов малоимущего населения должны были улучшить внутреннее потребление и активизировать экономику. Однако в результате количество рабочих мест для малоимущего класса, наоборот, сократилось, что вызвало снижение доходов населения и увеличение бремени предприятий малого бизнеса. Судя по тому, что советником по политическим вопросам остаётся Чан Ха Сон, правительство намерено продолжать развитие экономики путём повышения доходов, однако теперь можно ожидать, что назначенные советники смогут применить свой профильный опыт в стимулировании экономического развития страны.

