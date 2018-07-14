Сотрудничество в лесном хозяйстве open the window of AOD

Опубликовано : 2018-07-08

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4 июля состоялись межкорейские переговоры о сотрудничестве в сфере лесного хозяйства. Стороны договорились создать систему борьбы с вредными насекомыми в пограничной зоне. Как отмечается в итоговом заявлении, в середине июля Юг и Север проведут предварительный осмотр данной зоны. После этого будет подготовлен план дальнейших действий. Стороны также договорились модернизировать северокорейские питомники деревьев, сотрудничать в вопросе управления сельским хозяйством, предотвращении лесных пожаров и по другим темам. Решено развивать обмены технологиями в вопросе защиты и сохранения лесов. Помимо этого, будет сформирован орган, в задачи которого войдёт курирование данных проектов.
Для северокорейских лесов весьма актуальна проблема вредных насекомых. Они повреждают самые разные виды деревьев, прежде всего, сосновые и дубовые леса. Если нынешняя ситуация сохранится, то лесное хозяйство очень быстро придёт в упадок. По данным Всемирной продовольственной программы ООН, с 1990 по 2016 годы, то есть за 25 лет, площадь северокорейских лесов сократилась примерно на 40%. Подтверждение данному факту легко увидеть в приграничных с Югом территориях. В демилитаризованной зоне недалеко от города Пхачжу и в окрестностях города Кэсона нет деревьев.
Ожидается, что детальный план сотрудничества в сфере лесного хозяйства будет разрабатываться после проведения совместного исследования. Прежде всего, южнокорейская сторона начнёт передачу технологий по борьбе с вредными насекомыми. Ожидается, что совместные работы в сфере лесного хозяйства будут проходить без задержек, учитывая, что они не нарушают режима антисеверокорейских санкций.

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