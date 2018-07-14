Валютные резервы Республики Корея впервые в истории страны превысили 400 млрд долларов. По данным Банка Кореи и министерства планирования и финансов, их объём в конце июня составил 400 млрд 300 млн долларов. Это на 1 млрд 320 млн долларов больше, чем в предыдущем месяце. С марта этого года объем валютных резервов неуклонно рос, обновляя рекорды.

Рост валютных резервов говорит о повышении валютной платёжеспособности государства. Если учесть, что в 1997 году они составляли менее четырёх миллиардов долларов, то за 21 год этот показатель вырос в 100 раз. По словам представителя Банка Кореи, достигнутый объём находится в допустимых пределах, определяемых Международным валютным фондом. На данный момент Республика Корея занимает девятое место в мире по объёму валютных резервов.

Продолжительный профицит текущего платёжного баланса и увеличение операционной прибыли от валютных активов - основные факторы, послужившие стимулом для роста валютных резервов. Стоит отметить, что валютная платёжеспособность РК улучшилась не только количественно, но и качественно. Так, краткосрочные задолженности составляют лишь 30,4% суммы валютных резервов. Это значит, что для покрытия всех краткосрочных задолженностей достаточно чуть меньше трети их нынешнего объёма. Во время азиатского валютного кризиса 1997 года это соотношение составляло 286%, а во время глобального финансового кризиса 2008 года - 74%. Кроме того, объём зарубежных финансовых активов составил в конце марта 276,5 млрд долларов. Это в очередной раз свидетельствует о валютной стабильности государства.

Несмотря на отсутствие вероятности финансового кризиса, управление валютными резервами может вызвать некоторые трудности. В марте следующего года правительство намерено впервые раскрыть информацию о валютных интервенциях в период с июля и до конца текущего года. Эта мера способна повысить прозрачность южнокорейского валютного рынка, однако может усложнить управление резервами. Банк Кореи, однако, уверяет, что раскрытие данных не окажет негативного влияния на валютный рынок.

