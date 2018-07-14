С 1 июля в Республике Корея вступила в действие система 52-часовой рабочей недели. Она подразумевает 40-часовую рабочую неделю при обычном пятидневном режиме работы и 12 дополнительных часов в выходные при больших объёмах работы. Ранее допускалась 68-часовая рабочая неделя с учётом сверхурочных, рабочих часов в выходные и праздничные дни. Для безболезненной адаптации к новым правилам было решено вводить новую систему поэтапно: с первого июля она введена для компаний с числом сотрудников более трёхсот человек, с первого января 2020 года - в компаниях с количеством сотрудников от 50 до 300 человек, а с 1 июля 2021 года - в остальных компаниях.

На пути введения новой системы предприятиям предстоит испытать немало трудностей. Чтобы сократить рабочую неделю, необходимо менять устоявшиеся принципы работы, согласовывать действия с профсоюзами - одним словом, полностью менять корпоративную культуру. Кроме того, необходимо определить чёткие критерии рабочего времени. Пока руководство к действию, предложенное правительством, вызывает немало споров. Введение новой системы повлекло неоднозначную реакцию среди предприятий малого и среднего бизнеса. Их сотрудники недовольны тем, что приходится выполнять прежний объём работы за меньшее время, а иногда и за меньшую заработную плату. Более того, некоторые предприятия не имеют возможности нанять дополнительных сотрудников, отчего теряется ожидаемый эффект создания новых рабочих мест.

Ещё одна актуальная тема для споров - это введение гибкого графика работы, который призван смягчить адаптацию к 52-часовой рабочей неделе. Суть графика сводится к тому, что сотрудники могут работать дольше при больших объёмах работы и меньше при их снижении. При согласии профсоюзов компании могут ввести гибкий график работы на три месяца, но работодатели просят продлить этот срок, с чем представители профсоюзов не согласны. Пока успешное внедрение 52-часовой рабочей недели во многом зависит от эффективности переговоров между правительством и представителями профсоюзов.

