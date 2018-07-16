В связи с обострением торгового конфликта между США и Китаем 12 июля в Сеуле состоялось совещание под председательством вице-премьера, министра планирования и финансов Ким Дон Ёна. Выступая на совещании, он отметил, что сложившаяся ситуация может привести к замедлению роста как китайской, так и мировой экономики в целом. Это может стать серьёзным риском для южнокорейской экономики, зависимой от экспорта в Китай и США.

Торговый конфликт между Вашингтоном и Пекином уже вышел за ожидаемые пределы. Ранее США объявили о введении 25-процентной пошлины на товары из Китая на общую сумму 50 млн долларов. Позже принято решение о дополнительной 10-процентной пошлины на товары стоимостью 200 млн долларов. Эта половина всего китайского экспорта в США, тогда как объём экспорта американских товаров в Китай не превышает 160 млн долларов. Другими словами, Китай не сможет ответить США аналогичными мерами.

Что касается южнокорейского экспорта, то ему грозят двойные неприятности. Те товары, которые поставляются в Китай для экспорта в США, теперь могут оказаться не востребованы по причине высоких таможенных пошлин. Вслед за сокращением экспорта китайских товаров в США снизится экспорт южнокорейских промежуточных товаров, на долю которых приходится почти 80% всего экспорта в Китай.

По мнению некоторых экспертов, многочисленные правительственные совещания по торговому конфликту между Китаем и США не приносят видимых результатов. Они всего лишь сводятся к признанию необходимости минимизировать отрицательное влияние конфликта на южнокорейскую экономику. Однако стоит отметить, что в данной ситуации Сеул практически не имеет возможностей урегулировать ситуацию. Судя по тому, что список товаров, в отношении которых вводятся американские пошлины, только растёт, избежать негативного влияния на южнокорейскую экономику будет крайне сложно.

