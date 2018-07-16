10 июля представители правящей партии и оппозиции договорились о распределении ключевых позиций на время второй половины работы Национального собрания 20 созыва. Согласно достигнутому соглашению, должности спикера и председателей постоянных парламентских комитетов распределяются пропорционально количеству депутатских мест, занимаемых каждой партией. Соответственно, спикером Национального собрания станет представитель самой многочисленной правящей Демократической партии Тобуро, а вице-спикерами - представители оппозиционных партий Свободная Корея и Справедливого будущего.

Аналогично распределяются должности председателей 18 постоянных парламентских комитетов: 8 мест получают представители Демократической партии Тобуро, 7 мест - депутаты от партии Свободная Корея, 2 места - депутаты от партии Справедливого будущего и по 1 месту - представители Демократической партии мира и партии Справедливости. Таким образом, председателем комитета по управлению Национальным собранием будет назначен депутат от правящей партии Тобуро, а председателем комитета по законодательству и судебно-правовым вопросам - депутат от партии Свободная Корея. Это два самых важных комитета южнокорейского парламента.

Данная договорённость была достигнута спустя 41 день после окончания первой половины срока работы Национального собрания 20 созыва. С 19 июля парламентарии приступят к рассмотрению кандидатур членов парламентских комитетов. Несмотря на то, что парламент вернулся к нормальному режиму работы, между правящей партией и оппозицией ожидаются большие разногласия относительно кандидатур на должности начальника полицейского управления и председателя Верховного суда. Кроме того, политические силы по-разному смотрят на законопроекты, которые следует обсуждать в первую очередь. Одним словом, пока рано говорить о полной нормализации работы Национального собрания.

