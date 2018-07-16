13 июля президент Республики Корея Мун Чжэ Ин завершил программу государственных визитов в Индию и Сингапур, в ходе которых обозначены направления реализации «новой южной политики» Сеула.

Визит Мун Чжэ Ина в Индию продолжался с 8 по 11 июля. Его целью было расширение экономического сотрудничества между двумя странами и содействие южнокорейским предприятиям в выходе на индийский рынок. Кроме того, южнокорейский лидер уделил большое внимание расширению сотрудничества в таких областях как дипломатия, безопасность и оборона.

В ходе переговоров президента Мун Чжэ Ина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди заложены основы для выхода двусторонних отношений на уровень всеобъемлющего перспективного партнёрства. Принято решение довести к 2030 году двусторонний товарооборот до 50 млрд долларов. По итогам саммита принято совместное заявление из 17 пунктов. В нём говорится о расширении инвестиций и реализации совместных проектов в разных сферах, среди которых информационные технологии, биоиндустрия, оборона и четвёртая промышленная революция. Кроме того, Мун Чжэ Ин принял участие в южнокорейско-индийском бизнес-форуме и заседании глав крупных корпораций двух стран.

12 июля Мун Чжэ Ин встретился с премьер-министром Сингапура Ли Сяньлуном. Стороны договорились приложить усилия для наращивания торговли, объём которой составляет сейчас около 20 млрд долларов в год. Мун Чжэ Ин выразил намерение вывести отношения с Сингапуром, одним из важнейших партнёров по «новой южной политике», на уровень взаимовыгодного, всеобъемлющего и перспективного партнёрства. В ответ Ли Сяньлун выразил надежду на дальнейшее развитие отношений с Сеулом на основе «новой южной политики». Мун Чжэ Ин поблагодарил своего сингапурского коллегу за помощь в успешном проведении северокорейско-американского саммита и выразил надежду на расширение сотрудничества и в сфере безопасности.

