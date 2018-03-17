Утверждены поправки в Закон о местных выборах

5 марта Национальное собрание РК на специальном пленарном заседании утвердило поправки в Закон о местных выборах, предусматривающие перераспределение границ избирательных округов. 28 февраля поправки уже были одобрены специальным парламентским комитетом по конституционному и политическому реформированию, однако с марта решение Национального собрания считалось бы аннулированным, поэтому экстренное заседание по этому поводу было созвано 5 марта. Официальный срок утверждения избирательных округов для выборов в местные администрации истёк ещё 13 декабря, то есть за шесть месяцев до самих выборов. В связи с этим Центризбирком уже начал предварительную регистрацию кандидатов на должности губернаторов провинций, мэров городов и глав департаментов образования, но возможность выбора избирательного округа будет предоставляться только после утверждения их границ. Предварительная регистрация позволяет кандидатам проводить ограниченную рекламную кампанию, например, раздавать визитки, открывать предвыборный офис. Однако основная предвыборная гонка начнётся лишь после официальной регистрации кандидатов, которая пройдёт 24 и 25 мая.



Предстоящие июньские местные выборы являются общенациональными. Будут избираться губернаторы провинций, мэры городов, главы администраций муниципальных округов, районов и уездов, депутаты местных законодательных собраний, а также главы местных департаментов образования. Для правительства президента Мун Чжэ Ина это первые местные выборы такого уровня и последние перед парламентскими выборами 2020 года. В связи с этим для правящих сил это важный поворотный момент, способный укрепить государственные позиции. Примечательно, что июньские выборы пройдут при четырёхпартийной парламентской системе.

