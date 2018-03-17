Россия не обязана защищать КНДР от ядерного нападения

КНДР не входит в список стран, которые Россия обязуется защищать в случае ядерного нападения. Об этом сообщило российское информационное агентство РИА Новости со ссылкой на вице-спикера Совета Федерации РФ Ильяса Умаханова. По его словам, президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию пояснил, что у РФ обязательства о подобной защите имеются перед странами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и некоторыми другими государствами. При этом с КНДР такое соглашение не заключалось, заявил Умаханов. В ОДКБ входят 6 государств бывшего Советского Союза, а именно - Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Таджикистан и Кыргызстан.



С ежегодным посланием к Федеральному Собранию Владимир Путин выступил 1 марта. Из двух часов выступления 45 минут глава государства уделил представлению новых стратегических систем вооружения. Так, были продемонстрированы кадры испытаний ракетного комплекса "Сармат", который способен обезвредить любые другие, даже новейшие комплексы. Очевидно, что это заявление было сделано с критикой в адрес политики США по развёртыванию систем вооружения. Ядерное нападение на страну-союзника будет расцениваться, как нападение на Россию и встречено ответной атакой, сказал Владимир Путин. Ранее послание российского президента вызвало сомнения по поводу возможной реакции на превентивную ядерную атаку США по СК. Однако комментарий вице-спикера Ильяса Умаханова развеял эти сомнения. Напомним, что в феврале 2000 года Россия и КНДР подписывали договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве, однако пункт об обязательном вводе войск в ответ на нападение на союзное государство в текст договора не включался.