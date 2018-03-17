РК занимается вопросом пошлин США на сталь

Начальник управления торговых соглашений министерства промышленности, торговли и энергетики РК Ким Хён Чжон с 6 по 9 марта отправится с визитом в США, чтобы уладить вопрос о наложении пошлин на импортную сталелитейную продукцию из РК. Ким Хён Чжон намерен встретиться с представителем США на торговых переговорах Робертом Лайтхайзером, сенатором Оррином Хэтчем и другими парламентариями, занимающими ключевые позиции по данному вопросу. Цель южнокорейского представителя – договориться об отмене планов по наложению 25%-ной таможенной пошлины на сталелитейную продукцию из РК. Президент США Дональд Трамп объявил о решении наложить 25%-ную пошлину на иностранную сталь 1 марта, при этом соответствующий документ может быть подписан уже на этой неделе. Изначально министерство промышленности США выдвигало три варианта мер в этом направлении: 53% для 12 стран, 24% для всех стран, либо ограничение объёма импорта. С самого начала РК входила в список из 12 стран, поэтому, с одной стороны, южнокорейской продукции удалось избежать худшего сценария. Однако и 25%-ные таможенные пошлины могут нанести серьёзный удар по южнокорейскому экспорту.



Ранее Ким Хён Чжон уже работал над этим вопросом, находясь в США, однако он временно вернулся в РК, чтобы встретиться с представителями южнокорейских и зарубежных деловых кругов и обсудить возможность снятия пошлин. Ким Хён Чжон неоднократно обращал внимание на то, что южнокорейская сталелитейная продукция не представляет угрозы для американской промышленности. Кроме того, инвесторы из РК вносят большой вклад в развитие экономики США. Согласно данным министерства промышленности, торговли и энергетики РК, в прошлом году объём экспорта южнокорейской сталелитейной продукции в США сократился на 31,5% по сравнению с 2014 годом. Таким образом, на долю отечественной продукции приходится 1,1% американского рынка. Более того, предприятия южнокорейской сталелитейной промышленности инвестировали в экономику США уже более 6 трлн 130 млрд долларов и создали 33 тысячи рабочих мест.

