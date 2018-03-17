КНДР под новыми санкциями за использование химического оружия

5 марта США наложили новые санкции на КНДР за использование смертельного химического оружия по отношению к своим гражданам и, следовательно, нарушение международного закона. Об этом через официальные источники объявил госдепартамент США. Под использованием химического оружия подразумевается убийство Ким Чон Нама - сводного брата лидера Северной Кореи Ким Чон Ына. Ким Чон Нам был убит в феврале прошлого года в Малайзии токсичным веществом VX. Санкции США наложены в соответствии с законом о контроле и ликвидации биохимического оружия, принятом в 1991 году. Они запрещают экспорт в КНДР технологий и товаров, связанных с безопасностью, продажу оружия, оказание финансовой и другой помощи со стороны США. Санкции вступают в силу сразу после их оглашения.



Данные меры носят символический характер, поскольку фактически США и КНДР не поддерживают торговые и другие связи. Санкции очередной раз доказывают справедливость антисеверокорейских действий и обращают внимание на факт совершения жестокого преступления против человечества. Стоит отметить, что санкции были приняты во время активного взаимодействия Юга и Севера: в прошлом месяце северокорейская делегация посетила зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане, а южнокорейская делегация побывала с визитом в Пхеньяне. Вполне возможно, что США будут и впредь оказывать давление на КНДР, чтобы вывести Пхеньян на путь диалога.