РК и США обсуждают вопрос определения расходов на содержание американских войск

7 марта в Гонолулу началась первая встреча по вопросу 10-го по счёту соглашения РК и США о распределении расходов на содержание американских войск на Корейском полуострове. Она продлится три дня. Южнокорейскую делегацию возглавил представитель МИД на переговорах по этому вопросу Чан Вон Сам. Со стороны США в переговорах принимает участие исполняющий обязанности заместителя помощника госсекретаря Тимоти Бетс. Доля РК в расходах на содержание американского контингента используется для оплаты услуг южнокорейских работников, обслуживающих американские военные базы. Сюда относятся также строительные работы и материально-техническое обеспечение. Первоначально все расходы контингента покрывались США, согласно соглашению о статусе американских войск в РК (SOFA). РК со своей стороны предоставляла лишь объекты и земельные участки. Однако с 1990-х годов РК взяла на себя часть финансового бремени. С 1991 года стороны периодически перезаключали соглашение о распределении расходов на содержание американских войск. Девятое по счёту соглашение от февраля 2014 года будет действовать до конца нынешнего года. Поэтому десятое соглашение должно быть заключено не позднее этого срока. В прошлом году статья расходов РК по данному вопросу составила примерно 890 млн долларов.



Стоит отметить, что нынешние переговоры проводятся на фоне растущих требований США об увеличении доли расходов РК. На это неоднократно указывал президент США Дональд Трамп. По мнению аналитиков, в этот раз Вашингтон может потребовать от Сеула не только повышения южнокорейской доли расходов на содержание американского контингента, но и оплаты расходов на обслуживание размещённых в РК систем ПРО THAAD. В правительстве РК указали, что стороны приложат усилия для заключения взаимовыгодного соглашения и южнокорейская сторона намерена достичь наиболее рационального результата, который одобрит население страны.

