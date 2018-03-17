Президент РК Мун Чжэ Ин положительно оценил межкорейские договорённости и призвал правительство к их тщательной реализации. Об этом он заявил в ходе состоявшейся во вторник встречи с начальником управления национальной безопасности при президенте РК Чон Ый Ёном, который побывал с визитом в КНДР в качестве спецпосланника. Возглавленная им делегация находилась в Пхеньяне 5 и 6 марта, проведя встречу с северокорейским лидером Ким Чон Ыном. По итогам переговоров Юг и Север договорились провести третий по счёту межкорейский саммит. Он состоится в конце апреля в Доме мира в пограничном пункте Пханмунчжом. Также было решено создать горячую линию связи между лидерами двух Корей, а перед проведением саммита организовать первый телефонный разговор. По словам Чон Ый Ёна, северокорейская сторона ясно выразила готовность к открытому диалогу с США в целях налаживания двусторонних отношений и обсуждения проблемы денуклеаризации. Чон Ый Ён также сообщил, что СК дала обещание не применять в отношении Юга обычное и ядерное оружие. Ким Чон Ын, между тем, отнёсся с пониманием относительно проведения на прежнем уровне военных учений РК и США, перенесённых на период после апреля в связи с Олимпийскими играми.



Президент РК Мун Чжэ Ин заявил, что достигнутые договорённости Юга и Севера подготовили основу для налаживания диалога КНДР и США, являясь подтверждением стремления северокорейского лидера Ким Чон Ына к денуклеаризации. По словам Чон Ый Ёна, Ким Чон Ын отметил, что за последние 2 месяца он проникся большим доверием к президенту РК Мун Чжэ Ину. Чон Ый Ён также указал, что созданы условия для начала американо-северокорейского диалога. В этой связи в ближайшее время он и директор Национальной службы разведки Со Хун отправятся в США, чтобы ознакомить Вашингтон с результатами визита делегации в Пхеньян. После этого Чон Ый Ён посетит Китай и Россию, а Со Хун Японию.