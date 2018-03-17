Женщины РК активно поддерживают движение MeToo

8 марта, в Международный женский день, женские общественные организации РК выразили активную поддержку распространяющейся акции MeToo, которая призвана разоблачать харассмент. В этот день Корейский национальный совет женских объединений провёл специальную церемонию, во время которой было объявлено о создании штаба для повсеместной поддержки участниц движения MeToo и, следовательно, жертв сексуального насилия. Помимо членов самого национального совета в состав штаба войдут юристы, специализирующиеся на вопросах семьи и публичном праве, психологи, адвокаты. Все они будут готовы оказывать жертвам юридическую и психологическую помощь. В знак поддержки акции MeToo сотрудники горячей линии поддержки женщин раздавали в этот день белые розы и информацию о возможных действиях при случившемся харассменте.



В последнее время движение MeToo набирает в РК большие обороты. Впервые о сексуальном домогательстве 28 января заявила женщина-прокурор, которая стала жертвой домогательств со стороны главного прокурора. Вслед за этим случаем подобные заявления стали массово поступать в мире искусства и не только. В сексуальном домогательстве и насилии обвинялись актёры, руководители трупп, режиссёры, фотографы, артисты, поэты, врачи и профессора. Наиболее громкие обвинения коснулись южнокорейского поэта Ко Ына и губернатора провинции Чхунчхон-Намдо Ан Хи Чжона. Ко Ын является одним из самых известных поэтов современной корейской литературы и считается претендентом на Нобелевскую премию. Из-за обвинений в сексуальном домогательстве творческие проекты поэта аннулированы, а стихи исключены из учебников. Губернатор Ан Хи Чжон обвиняется в изнасиловании секретарши, причём уже после начала распространения акции MeToo. Сразу после заявления девушки он ушёл в отставку и был исключён из правящей партии.

