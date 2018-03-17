Представители РК передадут США послание Севера

Начальник управления национальной безопасности при президенте РК Чон Ый Ён и директор Национальной службы разведки Со Хун отправились 8 марта с визитом в США, чтобы обсудить результаты визита специальной южнокорейской делегации в КНДР. Чон Ый Ён и Со Хун намерены встретиться с ключевыми фигурами, занимающимися вопросами национальной безопасности США, и главами соответствующих ведомств. Точные имена участников встреч по вопросам национальной безопасности не называются, но предполагается, что это директор Центрального разведывательного управления США Майк Помпео и советник президента по национальной безопасности Герберт Макмастер. Встреча с министрами, скорее всего, пройдёт в формате 2+3.



В конце поездки Чон Ый Ён и Со Хун посетят Белый дом, чтобы передать послание Севера и призвать США к диалогу с КНДР. Текст послания не уточняется, однако эксперты считают, что это заявление о прекращении разработок межконтинентальных баллистических ракет или работы ядерного реактора в Ёнбёне. Пока текст послания к США известен лишь пяти членам специальной делегации и президенту РК, однако ранее Чон Ый Ён говорил о том, что лидер КНДР чётко выразил готовность к денуклеаризации полуострова и диалогу с США. После завершения визита в США Чон Ый Ён посетит Китай и Россию, а Со Хун - Японию. Таким образом, РК сможет заручиться поддержкой четырёх сильнейших партнёров.